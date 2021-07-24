Вчені досліджують новий штам коронавірусу

Фахівці з Британської служби охорони здоров'я (PHE) виявили в країні випадки зараження новою мутацією коронавірусу B.1.621.

Джерело: повідомлення PHE, опубліковане 23 липня

Деталі: Відзначається, що у Великій Британії вже підтверджено 16 випадків зараження цим штамом Covid, більшість з них пов'язані з поїздками громадян за кордон.

Відомство зазначає – на даний час ще невідомо, чи викликає цей штам більш важкий перебіг захворювання, і наскільки дієві проти його поширення існуючі вакцини. В країні почалися лабораторні випробування, щоб визначити вплив нових мутацій на поведінку вірусу.

Зараз у Великій Британії переважає штам Covid "Дельта".

Британські ЗМІ з посиланням на дані ВООЗ повідомляють, що перший випадок зараження штамом B.1.621 був зареєстрований в Колумбії у січні, і з тих пір його зафіксували у 26 різних країнах і регіонах, але майже половина зареєстрованих випадків припадає на США.

Нагадаємо:

За добу 22 липня у світі діагностували понад 573 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Індонезії, Бразилії. В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Іспанія, Росія.

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