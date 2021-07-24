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Ученые исследуют новый штамм коронавируса

Суббота, 24 июля 2021, 09:49
Ученые исследуют новый штамм коронавируса
Фото: pixabay

Специалисты из британской службы общественного здравоохранения (PHE) выявили в стране случаи заражения новой мутацией коронавируса B.1.621.

Источник: сообщение PHE, опубликованное 23 июля

Детали: Отмечается, что в Великобритании уже подтверждено 16 случаев заражения этим штаммом Covid, большинство из них связаны с поездками граждан за границу.

Ведомство отмечает – в настоящее время еще неизвестно, вызывает ли этот штамм более тяжелое течение заболевания, и насколько действенны против его распространения существующие вакцины. В стране начались лабораторные испытания, чтобы определить влияние новых мутаций на поведение вируса.

Сейчас в Великобритании преобладает штамм коронавируса "Дельта".

Британские СМИ со ссылкой на данные ВОЗ сообщают, что первый случай заражения штаммом B.1.621 был зарегистрирован в Колумбии в январе, и с тех пор его зафиксировали в 26 разных странах и регионах, но почти половина зарегистрированных случаев произошла в США.

Напомним:

  • За сутки 22 июля в мире диагностировали более 573 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Индонезии, Бразилии. В Европе по суточныму приросту болезни лидируют Великобритания, Испания, Россия.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемия
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