Українець Коростильов зупинився за крок від олімпійської медалі в Токіо

Львів'янин Павло Коростильов посів четверте місце у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів на Олімпійських іграх в Токіо.

Джерело: трансляція змагань

Деталі: У фіналі Коростильов тривалий час тримався за іранцем Фарукі, який лідирував зі старту.

Але останній постріл став фатальним для Павла, який вибив лише 8,4 очки, чого вистачило тільки на четвертий результат.

Олімпійське золото в цій дисципліні здобув Джавад Фарукі з олімпійським рекордом - 244,8 очки.

Нагадаємо:

На Олімпіаді в Токіо першу золоту медаль здобула китайська спортсменка Кіан Янь у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів серед жінок.

Читайте також: Наші в Токіо. На скільки медалей розраховує Україна на Олімпіаді