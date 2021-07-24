Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украинец Коростылев остановился в шаге от олимпийской медали в Токио

Суббота, 24 июля 2021, 10:10
Фото: Reuters/Ann Wang

Львовянин Павел Коростылев занял четвертое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпийских играх в Токио.

Источник: трансляция соревнований

Детали: В финале Коростылев долгое время держался за иранцем Фаруки, который лидировал со старта.

Но последний выстрел стал роковым для Павла, который выбил лишь 8,4 очка, чего хватило только на четвертый результат.

Олимпийское золото в этой дисциплине получил Джавад Фаруки с олимпийским рекордом - 244, 8 очка.

 

Напомним:

  • На Олимпиаде в Токио первую золотую медаль получила китайская спортсменка Киан Янь в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров среди женщин.

Читайте также: Наши в Токио. На сколько медалей рассчитывает Украина на Олимпиаде

Украинская правда
Темы: Олимпиадаспорт
powered by lun.ua
Главное сегодня

AP: Ряд штатов США сократили свою COVID-статистику — сразу как выросли заражения

В центре Киева произошла стрельба, есть раненый – СМИ

В США определились с кандидатурой посла в Украине – экс-посол

В Харькове умер военный, которого ранили в районе ООС

Премьер-лига. "Шахтер" с новым тренером переиграл "Ингулец"

Миллионная взятка: зампредседателя Харьковского облсовета назначили залог

Все новости...
Олимпиада
Первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио завоевала китайская спортсменка
Наши в Токио. На сколько медалей рассчитывает Украина на Олимпиаде
Новости 23 июля: начало Олимпийских игр, дело об исчезновении Чауса
Последние новости
05:59
В мире — почти 500 тысяч больных COVID-19, больше всего в Индонезии
05:20
Мощные ливни вызвали наводнение на Филиппинах, 15 тысяч эвакуированы
04:13
Шестерых камерунских солдат убили при нападении повстанцев
03:15
В руинах дома у Майами прекратили искать тела
02:30
AP: Ряд штатов США сократили свою COVID-статистику — сразу как выросли заражения
01:31
В Никарагуа арестовали семь потенциальных кандидатов в президенты
00:36
Количество новых COVID-случаев в Турции достигло максимума за два месяца
23:41
В центре Киева произошла стрельба, есть раненый – СМИ
22:56
Витренко против невыгодных закупок газа из РФ, "Газпром" объяснил слова Миллера
22:29
В США определились с кандидатурой посла в Украине – экс-посол
Все новости...