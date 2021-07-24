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Украинец Коростылев остановился в шаге от олимпийской медали в Токио

Суббота, 24 июля 2021, 10:10
Украинец Коростылев остановился в шаге от олимпийской медали в Токио
Фото: Reuters/Ann Wang

Львовянин Павел Коростылев занял четвертое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпийских играх в Токио.

Источник: трансляция соревнований

Детали: В финале Коростылев долгое время держался за иранцем Фаруки, который лидировал со старта.

Но последний выстрел стал роковым для Павла, который выбил лишь 8,4 очка, чего хватило только на четвертый результат.

Олимпийское золото в этой дисциплине получил Джавад Фаруки с олимпийским рекордом - 244, 8 очка.

 

Напомним:

  • На Олимпиаде в Токио первую золотую медаль получила китайская спортсменка Киан Янь в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров среди женщин.

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Украинская правда

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Темы: Олимпиадаспорт
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