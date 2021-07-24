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На Олімпіаді в Токіо виявили ще 17 випадків Covid

Субота, 24 липня 2021, 12:06

Загальна кількість осіб, що захворіли на коронавірус на Олімпіаді в Токіо, починаючи з 1 липня під час підготовки Ігор, вже сягнула 123. З них 17 - зафіксували за минулу добу.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на дані сайту ОІ-2020

Деталі: Серед 17 нових хворих опинився один спортсмен, який не є японцем, однак його громадянську приналежність не зазначено.

Також позитивний тест отримав іноземний співробітник персоналу.

Нагадаємо:

  • Олімпійські ігри-2020, які перенесли на рік через коронавірус, офіційно відкрилися у Токіо 23 липня.

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Теми: коронавірусОлімпіадаЯпонія


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