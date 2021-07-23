Олімпіада розпочалась: у Токіо запалили олімпійський вогонь

Олімпійські ігри-2020, які перенесли на рік через коронавірус, офіційно відкрилися у Токіо.

Джерело: трансляція церемонії відкриття Олімпіади на UA: Перший, BBC

Деталі: Церемонія відкриття Олімпійських ігор тривала декілька годин.

Національні збірні спортсменів із 206 країн пройшли олімпійським стадіоном з вітанням перед фактично порожніми трибунами і на тлі протестів на вулицях Токіо з вимогами скасувати проведення Олімпійських ігор.

Через зростання кількості інфікованих коронавірусом Ігри у столиці Японії відбудуться за порожніх трибун.

Відвідати церемонію відкриття Олімпіади змогли лише представники міжнародного та національних олімпійських комітетів, а також офіційні особи.

Після привітань присутні побачили перфоманс, також пролунала пісня Джона Леннона "Imagine".

Імператор Японії Нарухіто офіційно відкрив Олімпійські ігри 2020 року.

Наприкінці церемонії традиційно пролунав Олімпійський гімн і запалав олімпійський вогонь.

Вперше було використано екологічне паливо для смолоскипів (водень). Олімпійський вогонь запалили у Греції у 2020 році, коли ще не було оголошено пандемію та розпочато карантин.

Передача вогню паралімпійцям у ланцюжку передачі олімпійського вогню скрін-шот

Японія подавала заявку на проведення Олімпійських ігор 10 років тому. Гаслом цих ігор є: "Єдність у різноманітті".

Олімпіада триватиме з 23 липня до 8 серпня. Спортсмени з понад двох сотень країн розіграють між собою 339 комплектів нагород.

Спортсмени і тренери на церемонії відкриття принесли присягу, що будуть боротися за перемогу чесно.

Україну на цих змаганнях представляють 157 олімпійців у 30 дисциплінах. UA: Перший транслюватиме змагання за участю українських олімпійців.

Український прапор під час церемонії пронесли олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич та чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин.

Пряма мова президента Володимира Зеленського: "Завдяки вам, нашим олімпійцям, синьо-жовтий прапор підіймали вгору в різних куточках планети під "Ще не вмерла України…". Вірю, невдовзі його побачить і Токіо.

І хоч ця Олімпіада відбудеться за порожніх трибун, вона не матиме порожніх сердець. Адже серця всіх українців будуть сповнені підтримкою й вірою у ваші перемоги.

Подаруйте нам те, що дорожче за золото, срібло й бронзу, – це емоції від перемоги, гордість за те, що ми – українці! Вище, швидше, сильніше! І без травм! Слава Україні!".

Нагадаємо: Цього разу вперше за майже 130 років Міжнародний олімпійський комітет вніс зміни у девіз Олімпіади, до гасла "Citius, Altius, Fortius" додали слово Communis – тож тепер гасло значить: "Швидше, вище, сильніше – разом".

В історії незалежної України це сьома літня Олімпіада. До цього на літніх Олімпійських іграх українці здобули 121 медаль (35 золотих, 30 срібних та 56 бронзових).