На Олимпиаде в Токио обнаружили еще 17 случаев Covid

Общее количество людей, заболевших коронавирусом на Олимпиаде в Токио, начиная с 1 июля во время подготовки Игр, уже достигло 123. Из них 17 - зафиксировали за минувшие сутки.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на данные сайта ОИ-2020

Детали: Среди 17 новых больных оказался один спортсмен, который не является японцем, однако его гражданскую принадлежность не указывают.

Также положительный тест получил иностранный сотрудник персонала.

Напомним:

Олимпийские игры-2020, которые перенесли на год из-за коронавируса, официально открылись в Токио 23 июля.

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