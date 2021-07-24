На Олимпиаде в Токио обнаружили еще 17 случаев Covid
Суббота, 24 июля 2021, 12:06
Общее количество людей, заболевших коронавирусом на Олимпиаде в Токио, начиная с 1 июля во время подготовки Игр, уже достигло 123. Из них 17 - зафиксировали за минувшие сутки.
Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на данные сайта ОИ-2020
Детали: Среди 17 новых больных оказался один спортсмен, который не является японцем, однако его гражданскую принадлежность не указывают.
Также положительный тест получил иностранный сотрудник персонала.
Напомним:
- Олимпийские игры-2020, которые перенесли на год из-за коронавируса, официально открылись в Токио 23 июля.
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