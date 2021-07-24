Білодід здобуває першу медаль для України на Олімпіаді

20-річна українська дзюдоїстка Дар’я Білодід виборола бронзову медаль у ваговій категорії до 48 кг на Олімпійських іграх у Токіо (Японія).

Джерело: трансляція змагань

Деталі: В поєдинку за бронзу Білодід здолала представницю Ізраїлю Ширу Рішоні.

Українка у самому кінці поєдинку змогла провести прийом іппоном і втримала суперницю на татамі.

Бронзова медаль Білодід стала першою в історії України для жіночого дзюдо.

У відбіркових поєдинках Дар’я не мала особливих проблем проти Мілікі Ніколич із Сербії та потужної Катаріни Кошти з Португалії.

Однак у півфіналі сил не вистачило, і Білодід поступилась іменитій японці Фуні Тонакі, яку раніше двічі перемагала у фіналах чемпіонатів світу в 2018 та 2019 роках.

В основні чотири хвилини українка з японкою не змогли виявити переможницю, і Тонакі лише на третій хвилині в додатковий час змогла перемогти іппоном.

Однак у фіналі Тонакі сенсаційно поступилася представниці Косово Дістрії Краснікі.

Дар’я Білодід НОК

Дар’я Білодід НОК

Нагадаємо:

Львів'янин Павло Коростильов зупинився за крок від медалей, посівши четверте місце у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів на Олімпійських іграх в Токіо.

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