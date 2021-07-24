Білодід здобуває першу медаль для України на Олімпіаді
20-річна українська дзюдоїстка Дар’я Білодід виборола бронзову медаль у ваговій категорії до 48 кг на Олімпійських іграх у Токіо (Японія).
Джерело: трансляція змагань
Деталі: В поєдинку за бронзу Білодід здолала представницю Ізраїлю Ширу Рішоні.
Українка у самому кінці поєдинку змогла провести прийом іппоном і втримала суперницю на татамі.
Бронзова медаль Білодід стала першою в історії України для жіночого дзюдо.
У відбіркових поєдинках Дар’я не мала особливих проблем проти Мілікі Ніколич із Сербії та потужної Катаріни Кошти з Португалії.
Однак у півфіналі сил не вистачило, і Білодід поступилась іменитій японці Фуні Тонакі, яку раніше двічі перемагала у фіналах чемпіонатів світу в 2018 та 2019 роках.
В основні чотири хвилини українка з японкою не змогли виявити переможницю, і Тонакі лише на третій хвилині в додатковий час змогла перемогти іппоном.
Однак у фіналі Тонакі сенсаційно поступилася представниці Косово Дістрії Краснікі.
Нагадаємо:
- Львів'янин Павло Коростильов зупинився за крок від медалей, посівши четверте місце у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів на Олімпійських іграх в Токіо.
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