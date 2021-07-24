Билодид выиграла первую медаль для Украины на Олимпиаде

20-летняя украинская дзюдоистка Дарья Билодид завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 48 кг на Олимпийских играх в Токио (Япония).

Источник: трансляция соревнований

Детали: В поединке за бронзу Билодид одолела представительницу Израиля Ширу Ришон.

В отборочных поединках у Дарьи не было особых проблем против Милики Николич из Сербии и мощной Катарины Кошты из Португалии.

Однако в полуфинале сил не хватило, и Билодид уступила именитой японке Фуни Тонако, которую ранее дважды побеждала в финалах чемпионатов мира в 2018 и 2019 годах.

Дарья Билодид НОК

Дарья Билодид НОК

Напомним:

Львовянин Павел Коростылев остановился в шаге от медали, заняв четвертое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпийских играх в Токио.

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