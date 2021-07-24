Билодид выиграла первую медаль для Украины на Олимпиаде
Суббота, 24 июля 2021, 12:52
20-летняя украинская дзюдоистка Дарья Билодид завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 48 кг на Олимпийских играх в Токио (Япония).
Источник: трансляция соревнований
Детали: В поединке за бронзу Билодид одолела представительницу Израиля Ширу Ришон.
В отборочных поединках у Дарьи не было особых проблем против Милики Николич из Сербии и мощной Катарины Кошты из Португалии.
Однако в полуфинале сил не хватило, и Билодид уступила именитой японке Фуни Тонако, которую ранее дважды побеждала в финалах чемпионатов мира в 2018 и 2019 годах.
Напомним:
- Львовянин Павел Коростылев остановился в шаге от медали, заняв четвертое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпийских играх в Токио.
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Евгений Будерацкий, УП