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Поліція затримала підозрюваних у нападі на правозахисницю в Дніпрі

Субота, 24 липня 2021, 14:59
Поліція затримала підозрюваних у нападі на правозахисницю в Дніпрі
Наталія Ешонкулова

24 липня поліція затримала двох мешканців Дніпропетровської області за підозрою у нападі на громадську активістку у Дніпрі.

Джерело: голова Національної поліції Україні Ігор Клименко у Facebook

Деталі: 15 липня ввечері у Дніпрі двоє зловмисників напали і сильно побили місцеву правозахисницю Наталію Ешонкулову. Вона зазначила, що били її руками і ногами по голові і взагалі могли вбити, бо у нападників були ножі.

Правозахисниця тоді заявила, що причиною нападу є її "боротьба з бандитами" і звинуватила у тому, що сталося, людей бізнесмена Олександра Петровського на прізвисько "Нарік". Також серед імовірних причетних до нападу Ешонкулова назвала і дніпровського бізнесмена Еміля Арутюняна та ексзаступника мера Дніпра Віталія Мархасіна.

24 липня голова Національної поліції зазначив, що зухвале побиття громадської активістки у Дніпрі розкрито і двох підозрюваних затримали.

За його словами, це мешканці Дніпропетровщини 36-ти та 28-ми років.

Упродовж декількох днів поліцейські цілодобово стежили за їх пересуванням і в слушний момент затримали.

Пряма мова: "Потерпіла нападників впізнала. Найближчим часом суд обере їм запобіжні заходи. Слідчі поліції клопочуть виключно про тримання під вартою. Наразі затримані співпрацювати зі слідством відмовляються".

Українська правда

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Теми: Дніпронападполіція
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