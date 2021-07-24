Полиция задержала подозреваемых в нападении на правозащитницу в Днепре

24 июля полиция задержала двух жителей Днепропетровской области по подозрению в нападении на общественную активистку в Днепре.

Источник: руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко в Facebook

Детали: 15 июля в Днепре двое злоумышленников напали и сильно избили местную правозащитницу Наталью Ешонкулову. Она отметила, что били его руками и ногами по голове и вообще могли убить, потому что у нападавших были ножи.

Правозащитница тогда заявила, что причиной нападения является ее "борьба с бандитами" и обвинила в произошедшем людей бизнесмена Александра Петровского по прозвищу "Нарик". Также среди возможных причастных к нападению Ешонкулова назвала и днепровского бизнесмена Эмиля Арутюняна и экс-заместителя мэра Днепра Виталия Мархасина.

24 июля глава Нацполиции сообщил, что дерзкое избиение общественной активистки в Днепре раскрыто, и двух подозреваемых задержали.

По его словам, это жители Днепропетровщины 36-ти и 28-ми лет.

В течение нескольких дней полицейские круглосуточно следили за их передвижением и в нужный момент задержали.

Прямая речь: "Потерпевшая нападающих узнала. В ближайшее время суд изберет им меры пресечения. Следователи полиции добиваються исключительно содержания под стражей. Сейчас задержанные сотрудничать со следствием отказываются".