Ритейлер Wildberries продавав форму російських солдатів – Ткаченко

Російський ритейлер Wildberries, проти якого в Україні ввели санкції, продавав російську пропаганду та форму російських солдатів.

Джерело: міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Telegram

Дослівно: "Ритейл з РФ, який, в тому числі, продавав російську пропаганду та форму російських солдатів – не працюватиме в Україні. Йдеться про Wildberries.

Вдячний Президенту та РНБО, що підтримали нашу ініціативу та ввели санкції проти цієї компанії".

Деталі: Ткаченко підкреслив, що антиукраїнським тезам, книгам, наративам – не місце в Україні, й МКІП робитиме все можливе, щоб протистояти інформаційним загрозам.

Наступним кроком у цьому напрямку, за його словами, стануть російські ОТТ-платформи.

Що передувало: 23 липня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 16 липня про застосування санкцій проти шести людей та 10 компаній, серед яких російський ритейлер Wildberries, який запустили в Україні у вересні минулого року.