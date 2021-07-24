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Ритейлер Wildberries продавав форму російських солдатів – Ткаченко

Субота, 24 липня 2021, 16:48

Російський ритейлер Wildberries, проти якого в Україні ввели санкції, продавав російську пропаганду та форму російських солдатів.

Джерело: міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Telegram

Дослівно: "Ритейл з РФ, який, в тому числі, продавав російську пропаганду та форму російських солдатів – не працюватиме в Україні. Йдеться про Wildberries.

Вдячний Президенту та РНБО, що підтримали нашу ініціативу та ввели санкції проти цієї компанії".

Деталі: Ткаченко підкреслив, що антиукраїнським тезам, книгам, наративам – не місце в Україні, й МКІП робитиме все можливе, щоб протистояти інформаційним загрозам.

Наступним кроком у цьому напрямку, за його словами, стануть російські ОТТ-платформи.

Що передувало: 23 липня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 16 липня про застосування санкцій проти шести людей та 10 компаній, серед яких російський ритейлер Wildberries, який запустили в Україні у вересні минулого року.

Українська правда
Теми: ТкаченкосанкціїРосіяторгівля


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