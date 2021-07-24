Ритейлер Wildberries продавал форму российских солдат – Ткаченко

Российский ритейлер Wildberries, против которого в Украине ввели санкции, продавал российскую пропаганду и форму российских солдат.

Источник: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram

Дословно: "Ритейл с РФ, который, в том числе, продавал российскую пропаганду и форму российских солдат – не будет работать в Украине. Речь идет о Wildberries.

Благодарен президенту и СНБО, которые поддержали нашу инициативу и ввели санкции против этой компании".

Детали: Ткаченко подчеркнул, что антиукраинским тезисам, книгам, нарративам – не место в Украине, и МКИП будет делать все возможное, чтобы противостоять информационным угрозам.

Следующим шагом в этом направлении, по его словам, станут российские ОТТ-платформы.

Что предшествовало: 23 июля президент Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение СНБО от 16 июля о применении санкций против шести человек и 10 компаний, среди которых российский ритейлер Wildberries, который запустили в Украине в сентябре прошлого года.