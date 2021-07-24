ДТП у Польщі: один з постраждалих українців помер

Внаслідок ДТП у Польщі 1 громадянин України загинув, ще 4 українців перебувають у лікарні, двох виписали.

Джерело: посольство України в Польщі

Дослівно: "Станом на 16.30 год у медичних закладах перебувають 4 громадян України, 2 громадянина виписано з лікарні.

На жаль, 1 громадянин України загинув внаслідок ДТП".

Що передувало: Раніше повідомлялося, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Лодзинському воєводстві в Польщі десять людей отримали травми, семеро з них - громадяни України.