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ДТП в Польше: один из пострадавших украинцев умер

Суббота, 24 июля 2021, 18:17
tvn24

В результате ДТП в Польше 1 гражданин Украины погиб, еще 4 украинцев находятся в больнице, двух выписали.

Источник: посольство Украины в Польше

Дословно: "По состоянию на 16.30 в медицинских учреждениях находятся 4 граждан Украины, 2 гражданина выписаны из больницы.

К сожалению, 1 гражданин Украины погиб в результате ДТП".

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия в Лодзинском воеводстве десять человек получили травмы, семеро из них - граждане Украины.

Украинская правда
Темы: ПольшаДТП
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