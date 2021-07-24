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Бойовики ОРЛО вивели на полігони сотні одиниць техніки – ОБСЄ

Субота, 24 липня 2021, 19:16
Бойовики ОРЛО вивели на полігони сотні одиниць техніки – ОБСЄ

Місія ОБСЄ фіксує на території ОРЛО озброєння, розміщене з порушенням лінії відведення.

Джерело: пресцентр ООС із посиланням на звіт ОБСЄ від 23 липня

Дослівно: "БПЛА малого радіуса дії СММ ОБСЄ на тимчасово окупованій території Луганської області зафіксував озброєння, розміщене з порушенням лінії відведення на полігоні неподалік населеного пункту Бугаївка.

Це дванадцять 122 мм буксированих гаубиць Д-30А "Жаба" та дванадцять 122 мм самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика", одна 100 мм буксирована протитанкова гармата МТ-12 "Рапіра".

Поза межами виділених місць зберігання виявлено 24 танки Т-72, Т-64, 7 буксированих мінометів, 4 ЗРК  9К35 "Стріла 10", 89 БТР, БМП та БРДМ.

На полігоні в районі тимчасово окупованого населеного пункту Міусинськ Місією зафіксовано 46 танків, 13 буксированих гаубиць, 2 реактивних системи залпового вогню та 47 бойових броньованих машин, які розміщені поза межами виділених місць зберігання".

Деталі: Українська сторона СЦКК зазначає, що перебування значної кількості озброєння на полігонах свідчить про проведення бойового злагодження механізованих підрозділів російсько-окупаційних  військ з наступною ротацією на лінії розмежування.

Крім того, СММ ОБСЄ в котрий раз фіксує численні випадки перешкоджання допуску представників Місії з боку збройних формувань РФ на тимчасово окупованій території.

Українська правда

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Теми: ОРДЛО
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