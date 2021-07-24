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Боевики ОРЛО вывели на полигоны сотни единиц техники – ОБСЕ

Суббота, 24 июля 2021, 19:16

Миссия ОБСЕ фиксирует на территории ОРЛО вооружение, размещенное с нарушением линии отвода.

Источник: пресс-центр ООС со ссылкой на отчет ОБСЕ от 23 июля

Дословно: "БПЛА малого радиуса действия СММ ОБСЕ на временно оккупированной территории Луганской области зафиксировал вооружение, размещенное с нарушением линии отвода на полигоне недалеко от населенного пункта Бугаевка.

Это двенадцать 122 мм буксируемых гаубиц Д-30А "Жаба" и двенадцать 122 мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", одна 100 мм буксируемая противотанковая пушка МТ-12 "Рапира".

Вне выделенных мест хранения выявлено 24 танка Т-72, ​​Т-64, 7 буксируемых минометов, 4 ЗРК 9К35 "Стрела 10", 89 БТР, БМП и БРДМ.

На полигоне в районе временно оккупированного населенного пункта Миусинск Миссией зафиксировано 46 танков, 13 буксируемых гаубиц, 2 реактивных системы залпового огня и 47 боевых бронированных машин, расположенных за пределами выделенных мест хранения".

Детали: Украинская сторона СЦКК отмечает, что нахождение значительного количества вооружения на полигонах свидетельствует о проведении боевого слаживания механизированных подразделений российско-оккупационных войск с последующей ротацией на линии разграничения.

Кроме того, СММ ОБСЕ в который раз фиксирует многочисленные случаи препятствования допуска представителей Миссии со стороны вооруженных формирований РФ на временно оккупированной территории.

Украинская правда
Темы: ОРДЛО
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