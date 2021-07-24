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Прем'єр-Ліга. "Шахтар" з новим тренером переграв "Інгулець"

Субота, 24 липня 2021, 21:27

У першому турі української Прем`єр-ліги в сезоні 2021/2022 донецький "Шахтар" з рахунком 2:1 переграв "Інгулець" з Петрово.

Матч пройшов у суботу 24 липня в Києві на НСК "Олімпійський".

Незважаючи на перемогу з різницею в лише один м`яч, "гірники" під керівництвом нового тренера Де Дзербі контролювали гру 80-ть хвилин, а потім видали нервову кінцівку. На 12-й хвилині "Шахтар" повів у рахунку. Після прострілу з флангу від Манора Соломона Лассіна Траоре переправив м`яча у ворота – 1:0.

"Шахтар" ще в першому таймі міг зробити рахунок розгромним, але забив лише один м`яч. На 29-й хвилині переграв воротаря ударом з метрів десяти Алан Патрік – 2:0. "Інгулець" мав також один шанс пробити ворота донецької команди. Після помилки Миколи Матвієнка біля власного штрафного майданчика Артем Сітало не зумів переграти Анатолія Трубіна.

Заключний тайм до 80-ї хвилини пройшов за сценарієм "Шахтаря". Двічі був близьким до успіху Соломон. Після його удару м`яч спочатку зачепив штангу, а потім вже чудовий сейв видав воротар "Інгульця" Євген Гальчук.

На 81-й хвилині "Інгулець" один гол відкитав. Після пасу у воротарський майданчик пробив повз Трубіна Макйл Стефен – 2:1. У заключні хвилини "Шахтар" розпочав грати на відбій, але "Інгулець" більше, ніж на один гол в цій грі не награв.

Микола Аврамчук, УП
Теми: футбол


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