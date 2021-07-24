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Премьер-лига. "Шахтер" с новым тренером переиграл "Ингулец"

Суббота, 24 июля 2021, 21:27
Премьер-лига. Шахтер с новым тренером переиграл Ингулец

В первом туре украинской Премьер-лиги в сезоне 2021/2022 донецкий "Шахтер" со счетом 2:1 переиграл "Ингулец" с Петрово.

Матч прошел в субботу 24 июля в Киеве на НСК "Олимпийский".

Несмотря на победу с разницей в только один мяч, "горняки" под руководством нового тренера Где Дзерби контролировали игру 80-ть минут, а затем выдали нервную концовку. На 12-й минуте "Шахтер" повел в счете. После прострела с фланга от Манора Соломона Лассина Траоре переправил мяч в ворота - 1:0.

"Шахтер" еще в первом тайме мог сделать счет разгромным, но забил всего один мяч. На 29-й минуте переиграл вратаря ударом метров с десяти Алан Патрик – 2:0. "Ингулец" имел также один шанс пробить ворота донецкой команды. После ошибки Николая Матвиенко у своей штрафной Артем Ситало не сумел переиграть Анатолия Трубина.

Заключительный тайм до 80-й минуты прошел по сценарию "Шахтера". Дважды был близок к успеху Соломон. После его удара мяч сначала задел штангу, а затем уже великолепный сейв выдал вратарь "Ингула" Евгений Гальчук.

На 81-й минуте "Ингулец" один гол отквитал. После паса во вратарскую площадку пробил мимо Трубина Макйл Стефен – 2:1. В заключительные минуты "Шахтер" начал играть на отбой, но "Ингулец" больше, чем на один гол в этой игре не наиграл.

Николай Аврамчук, УП
Темы: футбол
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