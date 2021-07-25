Кількість нових COVID-випадків у Туреччині сягнула максимуму за два місяці
Неділя, 25 липня 2021, 00:36
У суботу 24 липня кількість нових COVID-випадків в Туреччині сягнула 12 381 – це найбільше з середини травня.
Джерело: Reuters з посиланням на дані міністерства охорони здоров'я
Деталі: Зазначається, що крім того, ця кількість - майже втричі більше за мінімум, досягнутий на початку липня: 4 липня кількість випадків COVID-19 впала до 4 418 після суворого карантину. Більшість обмежень зняли цього місяця.
Нагадаємо:
- За весь час пандемії в Туреччині зафіксували 5,5 млн випадків COVID-19. Понад 50 тисяч людей померли.
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У квітні кількість нових випадків COVID-19 в Туреччині перевищувала 60 тисяч.
- Станом на кінець червня у 26 провінціях Туреччини виявили штам "Дельта", який вважається дуже заразним.