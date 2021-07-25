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Кількість нових COVID-випадків у Туреччині сягнула максимуму за два місяці

Неділя, 25 липня 2021, 00:36
NYT

У суботу 24 липня кількість  нових COVID-випадків в Туреччині сягнула  12 381 – це найбільше з середини травня.

Джерело: Reuters з посиланням на дані міністерства охорони здоров'я

Деталі:  Зазначається, що крім того, ця кількість -  майже втричі більше за мінімум, досягнутий на початку липня: 4 липня кількість випадків COVID-19 впала до 4 418 після суворого карантину. Більшість обмежень зняли цього місяця.

Нагадаємо:

  • За весь час пандемії в Туреччині зафіксували 5,5 млн випадків COVID-19. Понад 50  тисяч людей померли.

  • У квітні  кількість нових випадків COVID-19 в Туреччині перевищувала 60 тисяч.

  • Станом на кінець червня у 26 провінціях Туреччини виявили штам "Дельта", який вважається дуже заразним.

Теми: коронавірусТуреччина


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