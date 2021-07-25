Кількість нових COVID-випадків у Туреччині сягнула максимуму за два місяці

У суботу 24 липня кількість нових COVID-випадків в Туреччині сягнула 12 381 – це найбільше з середини травня.

Джерело: Reuters з посиланням на дані міністерства охорони здоров'я

Деталі: Зазначається, що крім того, ця кількість - майже втричі більше за мінімум, досягнутий на початку липня: 4 липня кількість випадків COVID-19 впала до 4 418 після суворого карантину. Більшість обмежень зняли цього місяця.

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