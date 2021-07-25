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Количество новых COVID-случаев в Турции достигло максимума за два месяца

Воскресенье, 25 июля 2021, 00:36
Количество новых COVID-случаев в Турции достигло максимума за два месяца
NYT

В субботу 24 июля количество новых COVID-случаев в Турции достигло 12 381 - это наибольшее количество  с середины мая.

Источник: Reuters со ссылкой на данные министерства здравоохранения

Детали: Отмечается, что кроме того, это количество - почти втрое больше минимума, достигнутого в начале июля: 4 июля количество случаев COVID-19 упало до 4418 после строгого карантина. Большинство ограничений сняли в этом месяце.

Напомним:

  • За все время пандемии в Турции зафиксировали 5,5 млн случаев COVID-19. Более 50 тысяч человек умерли.

  • В апреле количество новых случаев COVID-19 в Турции превышало 60 тысяч.

  • По состоянию на конец июня в 26 провинциях Турции обнаружили штамм "Дельта", который считается очень заразным.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусТурция
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