Количество новых COVID-случаев в Турции достигло максимума за два месяца

В субботу 24 июля количество новых COVID-случаев в Турции достигло 12 381 - это наибольшее количество с середины мая.

Источник: Reuters со ссылкой на данные министерства здравоохранения

Детали: Отмечается, что кроме того, это количество - почти втрое больше минимума, достигнутого в начале июля: 4 июля количество случаев COVID-19 упало до 4418 после строгого карантина. Большинство ограничений сняли в этом месяце.

Напомним: