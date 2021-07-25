В руїнах будинку біля Маямі припинили шукати тіла

У руїнах багатоповерхового будинку Champlain Towers South в Серфсайді біля Маямі (США) завершили пошуки тіл – у результаті обвалу, як з’ясувалося, загинули 97 людей.

Джерело: BBC

Деталі: Водночас, одна людина - 54-річна Естель Хедайя – залишається зниклою безвісти і, як вважається, стала 98-ю жертвою катастрофи. Її останки ще належить ідентифікувати. Її сім'я говорить, що після офіційного припинення обшуку вона відчуває себе безпорадною і побоюється, що про Естель забудуть.

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