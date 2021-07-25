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В руїнах будинку біля Маямі припинили шукати тіла

Неділя, 25 липня 2021, 03:15

У руїнах багатоповерхового будинку  Champlain Towers South в Серфсайді біля Маямі (США) завершили пошуки тіл – у результаті обвалу, як з’ясувалося, загинули 97 людей.

Джерело: BBC

Деталі: Водночас, одна людина - 54-річна Естель Хедайя –  залишається зниклою безвісти і, як вважається, стала 98-ю жертвою катастрофи.  Її останки ще належить ідентифікувати. Її сім'я говорить, що після офіційного припинення обшуку вона відчуває себе безпорадною і побоюється, що про Естель забудуть.

Передісторія:

  • 24 червня в Серфсайді обвалилась частина 12-поверхової будівлі. За словами офіційних осіб, в будівлі було понад 130 квартир, з яких близько 80 були зайняті. Приблизно половина завалилася.
  • Наразі слідчі не з’ясували, що стало причиною обвалення комплексу.
  • Жителям іншої будівлі, Crestview Towers, було наказано евакуюватися негайно після того, як інженери виявили серйозні проблеми з бетоном і електрикою.

Теми: США


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