В руїнах будинку біля Маямі припинили шукати тіла
Неділя, 25 липня 2021, 03:15
У руїнах багатоповерхового будинку Champlain Towers South в Серфсайді біля Маямі (США) завершили пошуки тіл – у результаті обвалу, як з’ясувалося, загинули 97 людей.
Джерело: BBC
Деталі: Водночас, одна людина - 54-річна Естель Хедайя – залишається зниклою безвісти і, як вважається, стала 98-ю жертвою катастрофи. Її останки ще належить ідентифікувати. Її сім'я говорить, що після офіційного припинення обшуку вона відчуває себе безпорадною і побоюється, що про Естель забудуть.
Передісторія:
- 24 червня в Серфсайді обвалилась частина 12-поверхової будівлі. За словами офіційних осіб, в будівлі було понад 130 квартир, з яких близько 80 були зайняті. Приблизно половина завалилася.
- Наразі слідчі не з’ясували, що стало причиною обвалення комплексу.
- Жителям іншої будівлі, Crestview Towers, було наказано евакуюватися негайно після того, як інженери виявили серйозні проблеми з бетоном і електрикою.