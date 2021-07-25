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В руинах дома у Майами прекратили искать тела

Воскресенье, 25 июля 2021, 03:15

В руинах многоэтажного дома Champlain Towers South в Серфсайде у Майами (США) завершили поиски тел - в результате обвала, как выяснилось, погибли 97 человек.

Источник: BBC

Детали: В то же время, один человек - 54-летняя Эстель Хедайя -  остается пропавшей без вести и, как считается, стала 98-й жертвой катастрофы. Ее останки еще предстоит идентифицировать. Ее семья говорит, что после официального прекращения обыска она чувствует себя беспомощной и опасается, что о Эстель забудут.

Предыстория:

  • 24 июня в Серфсайде обрушилась часть 12-этажного здания. По словам официальных лиц, в здании было более 130 квартир, из которых около 80 были заняты. Примерно половина рухнула.
  • Сейчас следователи не выяснили, что стало причиной обрушения комплекса.
  • Жителям другого здания, Crestview Towers, было приказано эвакуироваться немедленно после того, как инженеры обнаружили серьезные проблемы с бетоном и электричеством.

Темы: США
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