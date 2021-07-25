В руинах дома у Майами прекратили искать тела
Воскресенье, 25 июля 2021, 03:15
В руинах многоэтажного дома Champlain Towers South в Серфсайде у Майами (США) завершили поиски тел - в результате обвала, как выяснилось, погибли 97 человек.
Источник: BBC
Детали: В то же время, один человек - 54-летняя Эстель Хедайя - остается пропавшей без вести и, как считается, стала 98-й жертвой катастрофы. Ее останки еще предстоит идентифицировать. Ее семья говорит, что после официального прекращения обыска она чувствует себя беспомощной и опасается, что о Эстель забудут.
Предыстория:
- 24 июня в Серфсайде обрушилась часть 12-этажного здания. По словам официальных лиц, в здании было более 130 квартир, из которых около 80 были заняты. Примерно половина рухнула.
- Сейчас следователи не выяснили, что стало причиной обрушения комплекса.
- Жителям другого здания, Crestview Towers, было приказано эвакуироваться немедленно после того, как инженеры обнаружили серьезные проблемы с бетоном и электричеством.