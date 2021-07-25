В руинах дома у Майами прекратили искать тела

В руинах многоэтажного дома Champlain Towers South в Серфсайде у Майами (США) завершили поиски тел - в результате обвала, как выяснилось, погибли 97 человек.

Источник: BBC

Детали: В то же время, один человек - 54-летняя Эстель Хедайя - остается пропавшей без вести и, как считается, стала 98-й жертвой катастрофы. Ее останки еще предстоит идентифицировать. Ее семья говорит, что после официального прекращения обыска она чувствует себя беспомощной и опасается, что о Эстель забудут.

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