У світі — майже 500 тисяч хворих на COVID-19, найбільше в Індонезії

За добу 23 липня у світі виявили 490 698 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індонезії – 45 416 нових заражень, в Індії – 40 284, у Бразилії – 38 091.

Крім того, у США – 36 779 випадків, а в Британії – 31 795.

Україна з 745 новими випадками на 63 місці у світі між Данією та Сенегалом. У Європі Україна на 13 місці.

8 194 людини у світі за добу померли. За щоденною смертністю Україна на 37 місці у світі та четверта – в Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 23 липня в Україні госпіталізували 395 хворих з COVID-19, летальних випадків – 24. Одужало за день 394 людини.