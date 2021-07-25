В мире — почти 500 тысяч больных COVID-19, больше всего в Индонезии

За сутки 23 июня в мире обнаружили 490 698 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Индонезии - 45 416 новых заражений, в Индии - 40 284, в Бразилии - 38 091.

Кроме того, в США - 36 779 случаев, а в Великобритании - 31 795.

Украина с 745 новыми случаями на 63 месте в мире между Данией и Сенегалом. В Европе Украина на 13 месте.

8194 человека в мире за сутки умерли. По ежедневной смертности Украина на 37 месте в мире и четвертая - в Европе.

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Напомним: 23 июля в Украине госпитализировали 395 больных с COVID-19, летальных случаев - 24. Выздоровели за день 394 человека.