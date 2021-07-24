Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Коронавірус: в Україні 745 нових заражень, найбільше – у Києві

Субота, 24 липня 2021, 08:17

23 липня в країні зафіксували ще 745 випадків Covid-19, з яких майже дві сотні у столиці.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Протягом доби було госпіталізовано 395 хворих, летальних випадків – 24.

Одужало за день 394 людини.

Серед 745 нових заражень – 51 дитина та 20 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (194), Дніпропетровській (58), Херсонській (54), Сумській (42) та Львівській (42) областях.

За добу було протестовано методом ПЛР – 39 142 особи, методом ІФА – 7 326 осіб, експрес-тестами – 13 235 осіб.

Нагадаємо:

  • Днем раніше, 22 липня, в Україні виявили 763 нових випадки коронавірусу, 21 людина померла.
  • 22 липня у світі діагностували понад 573 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Індонезії, Бразилії. В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Іспанія, Росія.
  • Головний санлікар країни Ігор Кузін вважає, що Україна повернеться в "червону зону" карантину через нові штами коронавірусу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда
Теми: коронавірусКиївепідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Харкові помер військовий, якого поранили в районі ООС

Мільйонний хабар: заступнику голови Харківської облради призначили заставу

ДТП у Польщі: один з постраждалих українців помер

Тимчасовий повірений: Санкції США проти Коломойського – не кінець історії

Ритейлер Wildberries продавав форму російських солдатів – Ткаченко

Курортна Іспанія відкривається для невакцинованих туристів з України

Усі новини...
коронавірус
COVID у світі: за новими зараженнями лідирують США
Головний санлікар прогнозує повернення України до "червоної зони" COVID-19
В Україні новий рекорд вакцинації від COVID-19 - майже 140 тисяч за добу
Останні новини
22:13
У Харкові помер військовий, якого поранили в районі ООС
21:27
Прем'єр-Ліга. "Шахтар" з новим тренером переграв "Інгулець"
20:52
фотоУ Кривому Розі арештували вітчима, який тримав 7-річну дитину на ланцюгу
20:14
У містах Франції протестують проти "паспорта здоров’я", сталися сутички
19:55
фотоМедики перекривали міжнародну трасу через зарплатні борги
19:23
Іранський есмінець, прямуючи до Росії, без дозволу зайшов у води Естонії
19:16
Бойовики ОРЛО вивели на полігони сотні одиниць техніки – ОБСЄ
18:47
Спрощення приєднання до газомереж і страхування сільгосппродукції набули чинності
18:40
Мільйонний хабар: заступнику голови Харківської облради призначили заставу
18:29
У Будапешті проходить багатотисячний ЛГБТ-прайд
Усі новини...