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Коронавірус: в Україні 745 нових заражень, найбільше – у Києві

Субота, 24 липня 2021, 08:17
Коронавірус: в Україні 745 нових заражень, найбільше – у Києві

23 липня в країні зафіксували ще 745 випадків Covid-19, з яких майже дві сотні у столиці.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Протягом доби було госпіталізовано 395 хворих, летальних випадків – 24.

Одужало за день 394 людини.

Серед 745 нових заражень – 51 дитина та 20 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (194), Дніпропетровській (58), Херсонській (54), Сумській (42) та Львівській (42) областях.

За добу було протестовано методом ПЛР – 39 142 особи, методом ІФА – 7 326 осіб, експрес-тестами – 13 235 осіб.

Нагадаємо:

  • Днем раніше, 22 липня, в Україні виявили 763 нових випадки коронавірусу, 21 людина померла.
  • 22 липня у світі діагностували понад 573 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Індонезії, Бразилії. В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Іспанія, Росія.
  • Головний санлікар країни Ігор Кузін вважає, що Україна повернеться в "червону зону" карантину через нові штами коронавірусу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда

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Теми: коронавірусКиївепідемія
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