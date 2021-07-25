На тлі наступу талібів в Афганістані оголосили комендантську годину

Уряд Афганістану на тлі нового наступу сил "Талібану" запровадив комендантську годину практично на всій підконтрольній йому території.

Джерело: BBC

Деталі: У 31 із 33 провінцій країни заборонено виходити на вулицю з 10 вечора до 4 ранку. Винятком став столичний регіон, а також провінції Панджшер і Нангархар.

"Талібан" в останні тижні активізував наступ на урядові війська, це відбувається одночасно з виводом з Афганістану військових армії США.

Цього тижня таліби заявили, що контролюють вже 90% кордонів Афганістану і 80% його території. Уряд у Кабулі назвав ці твердження неправдивими.

Повідомляється, що екстремісти контролюють вже близько 50% території та низку важливих прикордонних переходів на кордонах з Іраном, Пакистаном, Туркменістаном і Таджикистаном.

Міністерства внутрішніх справ Афганістану заявило у суботу, що в 31 провінції запроваджують комендантську годину "щоб зупинити ріст насильства та перешкодити нічним пересуванням "Талібану".

Поки "Талібану" не вдалося захопити жодного великого міста, хоча на підступах до кількох із них велися бої. Також в останні дні не вщухали бої за місто Кандагар. У п'ятницю у конфлікт втрутилися США, завдаючи ударів по талібах з дронів. У свою чергу "Талібан" назвав це порушенням досягнутих з США домовленостей.

На півночі країни "Талібан" теж витісняє сили уряду. Таджикистан у п'ятницю оголосив, що готується прийняти до 100 тисяч біженців з Афганістану.

Тим часом порядки, які рух запроваджує на підконтрольних територіях, вкрай турбують правозахисників – таліби поширюють у завойованих провінціях екстремальну версію шаріату. Джерела правозахисників на місцях звинувачують екстремістів у жорстокому поводженні з цивільними.

У провінції Кандагар бойовики беруть в заручники родичів урядовців. В організації Human Rights Watch попередили, якщо армія перейде в контратаку, екстремісти можуть заради помсти почати розправи над цивільними громадянами.

Дослівно Human Rights Watch: "Лідери "Талібану" заперечують свою відповідальність за порушення прав, проте надходить все більше повідомлень про вигнання з будинків, свавільні затримання та вбивства в областях, які вони контролюють".