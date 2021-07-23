Штати здійснили авіаудари в Афганістані – Пентагон

Нещодавно Сполучені Штати здійснили авіаудари, підтримавши намір афганської армії відбити наступ талібів.

Джерело: AFP

Пряма мова представника Пентагону Джона Кірбі: "Протягом останніх кількох днів ми діяли через авіаудари для підтримки Афганських національних сил оборони та безпеки (ANDSF)".

Деталі: Керівник Центрального командування армії США генерал Кеннет Маккензі дозволив наносити ці удари.

Кірбі заявив, що не може надати детальної інформації про авіаудари, але повторив заяву міністра оборони Ллойда Остіна, що США залишаються "відданими допомозі афганським силам безпеки та уряду Афганістану".

Повітряні сили США вже давно надають афганським військам тактичну допомогу проти "Талібану".

Також у середу голова Об'єднаного комітету штабів США генерал Марк Міллі визнав, що режим "Талібану" зараз контролює близько половини, тобто приблизно 400 районів Афганістану, але додав, що вони не взяли під контроль жодного з густонаселених основних міст країни.

За його словами, виведення США, яке має бути закінчене до 31 серпня, завершене на 95%.

Бойовики здійснюють активний наступ проти урядових сил з травня на тлі виведення іноземних сил під проводом Америки.

У четвер представник "Талібану" повідомив російським ЗМІ, що група зараз контролює 90 відсотків кордонів Афганістану, проте заяву не можна перевірити. Відомо, що бойовики перебільшують свої здобутки на полі бою.

Передісторія:

Дата 1 травня була узгоджена в минулому році талібами і офіційними особами США: 29 лютого у Штати підписали з "Талібаном" мирну угоду, метою якої було повністю вивести американські війська з країни. Відповідно до угоди, США у наступні 3-4 місяці скорочують свої сили від 13 тисяч до 8 600 осіб. Решта військ виходять з країни за 14 місяців. Також свої війська повинні вивести союзники США по НАТО.

13 квітня 2021 року президент США Джо Байден вирішив продовжити виведення військ з Афганістану до 11 вересня 2021 року. Це 20-та річниця терактів 9/11 в Америці, які призвели до військового втручання США в Афганістан. 29-30 квітня США та НАТО офіційно почали виведення своїх військ з Афганістану. Згодом дату закінчення виведення військ перенесли на 31 серпня.

Нагадаємо: Міністерство внутрішніх справ Афганістану звинуватило екстремістське угруповання "Талібан" у вбивстві щонайменше 100 цивільних "без будь-якої причини" у південній провінції Кандагар поблизу кордону з Пакистаном.