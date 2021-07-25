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На фоне наступления талибов в Афганистане объявили комендантский час

Воскресенье, 25 июля 2021, 10:53

Правительство Афганистана на фоне нового наступления сил "Талибана" ввело комендантский час практически на всей подконтрольной ему территории.

Источник: BBC

Детали: В 31 из 33 провинций страны запрещено выходить на улицу с 10 вечера до 4 утра. Исключением стал столичный регион, а также провинции Панджшер и Нангархар.

"Талибан" в последние недели активизировал наступление на правительственные войска, это происходит одновременно с выводом из Афганистана военных сил США.

На этой неделе талибы заявили, что контролируют уже 90% границ Афганистана и 80% его территории. Правительство в Кабуле назвало эти утверждения ложными.

Сообщается, что экстремисты контролируют уже около 50% территории и ряд важных пограничных переходов на границах с Ираном, Пакистаном, Туркменистаном и Таджикистаном.

Министерство внутренних дел Афганистана заявило в субботу, что в 31 провинции вводят комендантский час "чтобы остановить рост насилия и помешать ночным передвижением "Талибана".

Пока "Талибану" не удалось захватить ни одного крупного города, хотя на подступах к нескольким из них велись бои. Также в последние дни не утихали бои за город Кандагар. В пятницу в конфликт вмешались США, нанося удары по талибам с беспилотников. В свою очередь "Талибан" назвал это нарушением достигнутых с США договоренностей.

На севере страны "Талибан" тоже вытесняет силы правительства. Таджикистан в пятницу объявил, что готовится принять в 100 тысяч беженцев из Афганистана.

Между тем порядки, которое движение вводит на подконтрольных ему территориях, крайне беспокоят правозащитников - талибы распространяют в завоеванных провинциях экстремальную версию шариата. Источники правозащитников на местах обвиняют экстремистов в жестоком обращении с гражданскими.

В провинции Кандагар боевики берут в заложники родственников чиновников. В организации Human Rights Watch предупредили, если армия перейдет в контратаку, экстремисты могут ради мести начать расправы над мирным населением.

Дословно Human Rights Watch: "Лидеры "Талибана" отрицают свою ответственность за нарушение прав человека, однако поступает все больше сообщений об изгнании из домов, своевольные задержания и убийства в областях, которые они контролируют".

Темы: войнаАфганистан
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