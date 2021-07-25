Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ватикан вперше розкрив об’єкти своїх володінь у світі

Неділя, 25 липня 2021, 15:47

Ватикан вперше в історії оприлюднив інформацію про свої володіння нерухомістю, вказавши, що володіє понад 5000 об'єктами нерухомості, здебільшого в Італії.

Про це йдеться в публікації агентства Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Розкрита інформація міститься в двох документах: консолідованому фінансовому звіті за 2020 рік для Святого Престолу і першому публічному бюджеті Управління майна Святого Престолу (APSA).

APSA, яке є свого роду бухгалтерією, управляє нерухомістю та інвестиціями, виплачує заробітну плату і діє як відділ закупівель і відділ кадрів.

30-сторінковий бюджет APSA показав, що йому належить 4051 об’єкт нерухомості в Італії і близько 1120 за кордоном, не враховуючи посольства по всьому світу.

Лише близько 14% італійської власності здавалися в оренду за ринковими цінами, тоді як решта здавалися за зниженими, багато з них - церковним службовцям. Близько 40% об’єктів є інституційними будівлями, такими як школи, монастирі і лікарні.

Документація показала, що APSA володіє інвестиційною нерухомістю в престижних районах Лондона, Женеви, Лозанни і Парижа.

Одна будівля в районі Лондона Південний Кенсінгтон призвела до величезних збитків після того, як була придбана Державним секретаріатом Ватикану в якості інвестиції в 2014 році.

У вівторок у Ватикані стартує судовий процес над 10 людьми в зв'язку з покупкою цього об’єкту, в тому числі над відомим кардиналом. Цим особам пред'явлені звинувачення у фінансових злочинах, включаючи розкрадання, відмивання грошей, шахрайство, вимагання та зловживання службовим становищем.

Окремий консолідований фінансовий звіт Святого Престолу, опублікований в суботу, показав дефіцит у 64,8 мільйона євро в 2020 році в порівнянні з дефіцитом у 79,2 мільйона в 2019 році.

Пандемія COVID-19 сильно вдарила по доходах Ватикану в 2020 році.

Нагадаємо, у лютому іноземні ЗМІ дізналися, що Ватикан на тлі скандалів почав проводити ревізію своїх активів вартістю в мільярди євро.

Теми: Ватиканнерухомістьцерква


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоПотоп у Лондоні: закриті станції метро і дороги

Португалія відкривається для всіх типів подорожей українців

Окупанти поранили українського військового

Ватикан вперше розкрив об’єкти своїх володінь у світі

фотоОлімпійські ігри: шпажист Ігор Рейзлін здобув для України медаль

інфографікаПрикордонники назвали топ країн, куди найчастіше подорожують українці

Усі новини...
Ватикан
У Ватикані 10 осіб, включно з кардиналом, судитимуть за фінансові злочини
Зеленський розповів Папі Римському, що в Україні всі релігії мирно співіснують
У Ватикані зробили крок до канонізації одного з "батьків- співзасновників" ЄС
Останні новини
04:36
Президент Тунісу відправив прем’єра у відставку і заморозив роботу парламенту
03:38
Гвардійці затримали жінку-бойовика "ЛНР"
02:58
Через пожежі на італійському острові Сардинія евакуювали кілька сотень людей
02:18
"Вогняні кулі" з Гази спричинили пожежі в Ізраїлі, ЦАХАЛ завдав удар у відповідь
01:31
Кількість загиблих через повені в Індії зросла до 159 осіб
00:45
Штати можуть ввести додаткові санкції проти Білорусі – ЗМІ
23:41
На Одещині поліцейський чиновник позичив $300 тисяч і зник – ЗМІ
23:02
У Євпаторії вийшов на свободу кримський татарин, арештований окупантами
22:10
відеоПотоп у Лондоні: закриті станції метро і дороги
21:21
Львівську модель, експомічницю голови облради позбавили прав за ДТП під наркотиками
Усі новини...