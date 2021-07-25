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Ватикан впервые раскрыл объекты своих владений в мире

Воскресенье, 25 июля 2021, 15:47
Ватикан впервые раскрыл объекты своих владений в мире

Ватикан впервые в истории обнародовал информацию о своих владениях недвижимостью, указав, что владеет более чем 5000 объектов недвижимости, преимущественно в Италии.

Об этом говорится в публикации агентства Reuters, сообщает "Европейская правда".

Раскрытая информация содержится в двух документах: консолидированном финансовом отчете за 2020 год для Святого Престола и первом публичном бюджете Управления имущества Святого Престола (APSA).

APSA, которое является своего рода бухгалтерией, управляет недвижимостью и инвестициями, выплачивает заработную плату и действует как отдел закупок и отдел кадров.

30-страничный бюджет APSA показал, что ему принадлежит 4051 объект недвижимости в Италии и около 1120 за границей, не учитывая посольства по всему миру.

Лишь около 14% итальянской собственности сдавались в аренду по рыночным ценам, тогда как остальные - по сниженным, многие из них - церковным служащим. Около 40% объектов являются институциональными зданиями, такими как школы, монастыри и больницы.

Документация показала, что APSA владеет инвестиционной недвижимостью в престижных районах Лондона, Женевы, Лозанны и Парижа.

Одно здание в районе Лондона Южный Кенсингтон привело к огромным убыткам после того, как было приобретено Государственным секретариатом Ватикана в качестве инвестиции в 2014 году.

Во вторник в Ватикане стартует судебный процесс над 10 людьми в связи с покупкой этого объекта, в том числе над известным кардиналом. Этим лицам предъявлены обвинения в финансовых преступлениях, включая хищение, отмывание денег, мошенничество, вымогательство и злоупотребление служебным положением.

Отдельный консолидированный финансовый отчет Святого Престола, опубликованный в субботу, показал дефицит в 64,8 миллиона евро в 2020 году по сравнению с дефицитом в 79,2 миллиона в 2019 году.

Пандемия COVID-19 сильно ударила по доходам Ватикана в 2020 году.

Напомним, в феврале иностранные СМИ узнали, что Ватикан на фоне скандалов начал проводит ревизию своих активов стоимостью в миллиарды евро.

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Темы: Ватиканнедвижимостьцерковь
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