Протест медиків на Харківщині: голова ОДА й міністр обіцяють погасити борги

Голова Харківської ОДА Айна Тимчук пообіцяла, що виплата заборгованості з зарплат медикам Валківської районної лікарні почнеться наступного тижня, водночас міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко обіцяє, що наступного тижня всі "питання" щодо цієї лікарні будуть закриті.

Джерело: Харківська ОДА

Деталі: 25 липня голова облдержадміністрації Айна Тимчук відвідала КНП "Валківська центральна районна лікарня". Основною темою зустрічі з медичними працівниками стала ситуація із затримки заробітної плати у закладі через невиплату "ковідних" за квітень 2021 року та зниження доходів медзакладу.

Пряма мова Тимчук: "На наступному тижні у вас почнеться виплата із заборгованості, яка утворилася, в повному обсязі. Я особисто це питання беру на контроль".

Більше деталей: В ОДА пояснили, що невиплата "ковідних" за квітень пов’язана з тим, що Національна служба здоров’я України не мала можливості укласти контракт з лікарнею на квітень через "певну невідповідність ресурсного забезпечення лікарні чітким вимогам служби".

Водночас представник НСЗУ Дмитро Кущ зазначив, що зменшення доходів медичного закладу сталося через неорганізованість введення електронних даних.

Під час зустрічі з медиками телефоном поспілкувався міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Пряма мова Ляшка: "Стосовно ковідних виплат. Якщо лікарня не була законтрактована в квітні-травні, постанова Кабінету міністрів виділила для цих лікарень 290 млн гривень. Якщо керівник закладу бачить, що відбувається, якщо було б якесь недофінансування, керівник закладу повинен був би звернутись до органів місцевого самоврядування і відпрацювати це питання з Нацслужбою здоров'я України або з Міністерством охорони здоров’я. Не можна доводити ситуацію до критичної, коли працівники не отримують зарплату.

Повірте мені, наступного тижня ми всі питання, які стосуються лікарні, позакриваємо".

Що передувало: 24 липня на Харківщині медпрацівники Валківської центральної районної лікарні перекривали трасу "Київ-Харків-Довжанський" (М-03) через борги із заробітної плати.