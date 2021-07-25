Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Протест медиків на Харківщині: голова ОДА й міністр обіцяють погасити борги

Неділя, 25 липня 2021, 17:07
фото Харківської ОДА

Голова Харківської ОДА Айна Тимчук пообіцяла, що виплата заборгованості з зарплат медикам Валківської районної лікарні почнеться наступного тижня, водночас міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко обіцяє, що наступного тижня всі "питання" щодо цієї лікарні будуть закриті.

Джерело: Харківська ОДА

Деталі: 25 липня голова облдержадміністрації Айна Тимчук відвідала КНП "Валківська центральна районна лікарня". Основною темою зустрічі з медичними працівниками стала ситуація із затримки заробітної плати у закладі через невиплату "ковідних" за квітень 2021 року та зниження доходів медзакладу.

Пряма мова Тимчук: "На наступному тижні у вас почнеться виплата із заборгованості, яка утворилася, в повному обсязі. Я особисто це питання беру на контроль".

Більше деталей: В ОДА пояснили, що невиплата "ковідних" за квітень пов’язана з тим, що Національна служба здоров’я України не мала можливості укласти контракт з лікарнею на квітень через "певну невідповідність ресурсного забезпечення лікарні чітким вимогам служби".

Водночас представник НСЗУ Дмитро Кущ зазначив, що зменшення доходів медичного закладу сталося через неорганізованість введення електронних даних.

Під час зустрічі з медиками телефоном поспілкувався міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Пряма мова Ляшка: "Стосовно ковідних виплат. Якщо лікарня не була законтрактована в квітні-травні, постанова Кабінету міністрів виділила для цих лікарень 290 млн гривень. Якщо керівник закладу бачить, що відбувається, якщо було б якесь недофінансування, керівник закладу повинен був би звернутись до органів місцевого самоврядування і відпрацювати це питання з Нацслужбою здоров'я України або з Міністерством охорони здоров’я. Не можна доводити ситуацію до критичної, коли працівники не отримують зарплату.

Повірте мені, наступного тижня ми всі питання, які стосуються лікарні, позакриваємо".

Що передувало: 24 липня на Харківщині медпрацівники Валківської центральної районної лікарні перекривали трасу "Київ-Харків-Довжанський" (М-03) через борги із заробітної плати.

Українська правда
Теми: Харківська областьмедицина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоПотоп у Лондоні: закриті станції метро і дороги

Португалія відкривається для всіх типів подорожей українців

Окупанти поранили українського військового

Ватикан вперше розкрив об’єкти своїх володінь у світі

фотоОлімпійські ігри: шпажист Ігор Рейзлін здобув для України медаль

інфографікаПрикордонники назвали топ країн, куди найчастіше подорожують українці

Усі новини...
Харківська область
Медики перекривали міжнародну трасу через зарплатні борги
Мільйонний хабар: заступнику голови Харківської облради обрали запобіжний захід
У справі про мільйонний хабар фігурує голова Харківської облради
Останні новини
04:36
Президент Тунісу відправив прем’єра у відставку і заморозив роботу парламенту
03:38
Гвардійці затримали жінку-бойовика "ЛНР"
02:58
Через пожежі на італійському острові Сардинія евакуювали кілька сотень людей
02:18
"Вогняні кулі" з Гази спричинили пожежі в Ізраїлі, ЦАХАЛ завдав удар у відповідь
01:31
Кількість загиблих через повені в Індії зросла до 159 осіб
00:45
Штати можуть ввести додаткові санкції проти Білорусі – ЗМІ
23:41
На Одещині поліцейський чиновник позичив $300 тисяч і зник – ЗМІ
23:02
У Євпаторії вийшов на свободу кримський татарин, арештований окупантами
22:10
відеоПотоп у Лондоні: закриті станції метро і дороги
21:21
Львівську модель, експомічницю голови облради позбавили прав за ДТП під наркотиками
Усі новини...