Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Протест медиков на Харьковщине: глава ОГА и министр обещают погасить долги

Воскресенье, 25 июля 2021, 17:07
фото Харьковской ОГА

Председатель Харьковской ОГА Айна Тимчук пообещала, что выплата задолженности по зарплате медикам Валковской районной больницы начнется на следующей неделе, в то же время министр здравоохранения Виктор Ляшко обещает, что на следующей неделе все "вопросы" по этой больнице будут закрыты.

Источник: Харьковская ОГА

Детали: 25 июля председатель облгосадминистрации Айна Тимчук посетила КНП "Валковская центральная районная больница". Основной темой встречи с медицинскими работниками стала ситуация по задержке заработной платы в учреждении из-за невыплаты "ковидных" за апрель 2021 года и снижение доходов медучреждения.

Прямая речь Тимчук: "На следующей неделе у вас начнется выплата по образовавшейся задолженности в полном объеме. Я лично этот вопрос беру на контроль".

Больше деталей: В ОГА объяснили, что невыплата "ковидных" за апрель связана с тем, что Национальная служба здоровья Украины не имела возможности заключить контракт с больницей на апрель из-за "определенного несоответствия ресурсного обеспечения больницы четким требованиям службы".

В то же время представитель НСЗУ Дмитрий Кущ отметил, что уменьшение доходов медицинского учреждения произошло из-за неорганизованности введение электронных данных.

Во время встречи с медиками по телефону пообщался министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Прямая речь Ляшко: "Относительно ковидных выплат. Если больница не была законтрактована в апреле-мае, постановление Кабинета министров выделило для этих больниц 290 млн гривен. Если руководитель учреждения видит, что происходит, если было какое-то недофинансирование, руководитель учреждения должен был бы обратиться в органы местного самоуправления и отработать этот вопрос с Нацслужбой здоровья Украины или Министерством здравоохранения. Нельзя доводить ситуацию до критической, когда работники не получают зарплату.

Поверьте мне, на следующей неделе мы все вопросы, касающиеся больницы, закроем".

Что предшествовало: 24 июля на Харьковщине медработники Валковской центральной районной больницы перекрывали трассу "Киев-Харьков-Довжанский" (М-03) из-за долгов по заработной плате.

Украинская правда
Темы: Харьковская областьмедицина
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоПотоп в Лондоне: закрыты станции метро и дороги

Португалия открывается для всех типов путешествий украинцев

Оккупанты ранили украинского военного

Ватикан впервые раскрыл объекты своих владений в мире

фотоОлимпийские игры: шпажист Игорь Рейзлин завоевал для Украины медаль

инфографикаПограничники назвали топ стран, куда чаще всего путешествуют украинцы

Все новости...
Харьковская область
Медики перекрывали международную трассу из-за долгов по зарплате
Миллионная взятка: зампредседателя Харьковского облсовета избрали меру пресечения
В деле о миллионной взятке фигурирует глава Харьковского облсовета
Последние новости
03:38
Гвардейцы задержали женщину-боевика "ЛНР"
02:58
Из-за пожаров на итальянском острове Сардиния эвакуировали несколько сотен человек
02:18
"Огненные шары" из Газы вызвали пожары в Израиле, ЦАХАЛ нанес удар в ответ
01:31
Число погибших в результате наводнения в Индии возросло до 159 человек
00:45
Штаты могут ввести дополнительные санкции против Беларуси – СМИ
23:41
В Одесской области полицейский чиновник одолжил $300 тысяч и исчез – СМИ
23:02
В Евпатории вышел на свободу крымский татарин, арестованный оккупантами
22:10
видеоПотоп в Лондоне: закрыты станции метро и дороги
21:21
Львовскую модель, экс-помощницу главы облсовета лишили прав за ДТП под наркотиками
20:30
Новости экономики: Украина в лидерах по экспорту с/х товаров в ЕС, новые законы
Все новости...