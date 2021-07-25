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Протест медиков на Харьковщине: глава ОГА и министр обещают погасить долги

Воскресенье, 25 июля 2021, 17:07
Протест медиков на Харьковщине: глава ОГА и министр обещают погасить долги
фото Харьковской ОГА

Председатель Харьковской ОГА Айна Тимчук пообещала, что выплата задолженности по зарплате медикам Валковской районной больницы начнется на следующей неделе, в то же время министр здравоохранения Виктор Ляшко обещает, что на следующей неделе все "вопросы" по этой больнице будут закрыты.

Источник: Харьковская ОГА

Детали: 25 июля председатель облгосадминистрации Айна Тимчук посетила КНП "Валковская центральная районная больница". Основной темой встречи с медицинскими работниками стала ситуация по задержке заработной платы в учреждении из-за невыплаты "ковидных" за апрель 2021 года и снижение доходов медучреждения.

Прямая речь Тимчук: "На следующей неделе у вас начнется выплата по образовавшейся задолженности в полном объеме. Я лично этот вопрос беру на контроль".

Больше деталей: В ОГА объяснили, что невыплата "ковидных" за апрель связана с тем, что Национальная служба здоровья Украины не имела возможности заключить контракт с больницей на апрель из-за "определенного несоответствия ресурсного обеспечения больницы четким требованиям службы".

В то же время представитель НСЗУ Дмитрий Кущ отметил, что уменьшение доходов медицинского учреждения произошло из-за неорганизованности введение электронных данных.

Во время встречи с медиками по телефону пообщался министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Прямая речь Ляшко: "Относительно ковидных выплат. Если больница не была законтрактована в апреле-мае, постановление Кабинета министров выделило для этих больниц 290 млн гривен. Если руководитель учреждения видит, что происходит, если было какое-то недофинансирование, руководитель учреждения должен был бы обратиться в органы местного самоуправления и отработать этот вопрос с Нацслужбой здоровья Украины или Министерством здравоохранения. Нельзя доводить ситуацию до критической, когда работники не получают зарплату.

Поверьте мне, на следующей неделе мы все вопросы, касающиеся больницы, закроем".

Что предшествовало: 24 июля на Харьковщине медработники Валковской центральной районной больницы перекрывали трассу "Киев-Харьков-Довжанский" (М-03) из-за долгов по заработной плате.

Украинская правда

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Темы: Харьковская областьмедицина
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