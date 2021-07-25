У Євпаторії вийшов на свободу кримський татарин, арештований окупантами

У неділю ввечері в Євпаторії вийшов на свободу Абдулла Ібрагімов, який був затриманий після обшуку і поміщений під адміністративний арешт на три доби.

Джерело: "Кримська солідарність"

Деталі: 22 липня в будинку і продуктовому магазині кримських татар мусульман Ібрагімових співробітники ОМОНу і Центру з протидії екстремізму провели обшук.

Пізніше адвокати Ібрагімова повідомили, що Євпаторійський міський суд заарештував його на три доби за частиною 1 статті 20.3 КоАП РФ за публікації забороненої в РФ релігійної символіки в 2013 році в соціальній мережі Вконтакте.

Як розповідав брат заарештованого Мустафа Ібрагімов, 22 липня о 9 годині ранку до нього в будинок прийшли співробітники центру "Е" і ОМОНу з обшуком. "Вони намагалися увірватися, дуже агресивно поводилися, кричали: "Кувалду діставайте, ламаємо ворота!", - сказав він. Після цього Мустафа відкрив хвіртку, тоді силовики забігли зі щитами і автоматами.

Чоловік намагався заспокоїти співробітників правоохоронних органів, ті у відповідь почали його скручувати. "У той момент, коли я присів, один із співробітників ОМОНу ногою штовхнув мене в потилицю, від чого я вдарився об тротуарну плитку головою", - згадує Мустафа.

За словами чоловіка, його батька і матір силовики не чіпали, але на молодшого брата, 20-річного Мухаммада, наділи наручники і поклали його на підлогу.

Через 20 хвилин силовики сказали Мустафі збиратися і їхати в продуктовий магазин, в якому також проходять слідчі дії. На той момент там перебували його двоюрідний брат, який є продавцем, і рідний середній брат Абдулла Ібрагімов.

Мустафа зазначив, що силовики одразу прибрали всі ножі, необхідні для нарізки сиру і ковбас, після чого зачитали постанову. У ній ішлося про те, що відділ по боротьбі з екстремізмом і тероризмом нібито шукає "причетних до заборонених організацій".

Співробітники правоохоронних органів повідомили Ібрагімову, що у нього є продукція, яку необхідно вилучити. В кінці обшуку нічого не було конфісковано, але деякі товари опечатали до з'ясування обставин. Заборони на ведення діяльності і торгівлі винесено не було. "Я думаю, все це стандартна схема залякування", - прокоментував Мустафа Ібрагімов.

Його брат Абдулла був відвезений до відділу МВС Євпаторії, де йому пред'явили обвинувачення за частиною 1 статті 20.3 КоАП РФ, що полягає в публікації символіки забороненої організації "Хізб ут-Тахрір" у соцмережах, і заарештували на три доби.

У 2015 році в будинку Ібрагімова в Євпаторії вже проходив обшук із залученням спецназу. Тоді спецслужби шукали на території житла зброю і вибухові речовини, але поїхали, нічого не виявивши.