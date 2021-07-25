В Евпатории вышел на свободу крымский татарин, арестованный оккупантами

В воскресенье вечером в Евпатории вышел на свободу Абдулла Ибрагимов, который был задержан после обыска и помещен под административный арест на трое суток.

Источник: "Крымская солидарность"

Детали: 22 июля в доме и продуктовом магазине крымских татар мусульман Ибрагимовых сотрудники ОМОНа и Центра по противодействию экстремизму провели обыск.

Позже адвокаты Ибрагимова сообщили, что Евпаторийский городской суд арестовал его на трое суток по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ за публикации запрещенной в РФ религиозной символики в 2013 году в социальной сети Вконтакте.

Как рассказывал брат арестованного Мустафа Ибрагимов, 22 июля в 9 часов утра к нему в дом пришли сотрудники центра "Э" и ОМОНа с обыском. "Они пытались ворваться, очень агрессивно себя вели, кричали: "Кувалду доставайте, ломаем ворота!", - сказал он. После этого Мустафа открыл калитку, тогда силовики забежали с щитами и автоматами.

Мужчина пытался успокоить сотрудников правоохранительных органов, те в ответ начали его скручивать. "В тот момент, когда я присел, один из сотрудников ОМОНа ногой пнул меня в затылок, отчего я ударился о тротуарную плитку головой", — вспоминает Мустафа.

По словам мужчины, его отца и мать силовики не трогали, но на младшего брата, 20-летнего Мухаммада, надели наручники и положили его на пол.

Через 20 минут силовики сказали Мустафе собираться и ехать в продуктовый магазин, в котором также проходят следственные действия. На тот момент там находились его двоюродный брат, являющийся продавцом, и родной средний брат Абдулла Ибрагимов.

Мустафа отметил, что силовики сразу убрали все ножи, необходимые для нарезки сыра и колбас, после чего зачитали постановление. В нем говорилось, что отдел по борьбе с экстремизмом и терроризмом якобы ищет "причастных к запрещенным организациям".

Сотрудники правоохранительных органов сообщили Ибрагимову, что у него есть продукция, которую необходимо изъять. В конце обыска ничего не было конфисковано, но некоторые товары опечатали до выяснения обстоятельств. Запрета на ведение деятельности и торговли вынесено не было. "Я думаю все это стандартная схема запугивания", — прокомментировал Мустафа Ибрагимов.

Его брат Абдулла был отвезен в отдел МВД Евпатории, где ему предъявили обвинение по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ, заключающееся в публикации символики запрещенной организации "Хизб ут-Тахрир" в соцсетях, и арестовали на трое суток.

В 2015 году в доме Ибрагимовых в Евпатории уже проходил обыск с привлечением спецназа. Тогда спецслужбы искали на территории жилища оружие и взрывчатые вещества, но уехали, ничего не обнаружив.