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Кількість загиблих через повені в Індії зросла до 159 осіб

Понеділок, 26 липня 2021, 01:31
Кількість загиблих через повені в Індії зросла до 159 осіб

В Індії зросла кількість загиблих через повені та зсуви, станом на неділю, 25 липня, вона сягнула щонайменше 159 осіб.

Джерело: SBS

Деталі: Місцева влада повідомляє про 159 загиблих, а також десятки зниклих безвісти, яких розшукують рятувальники.

Західне узбережжя країни з четверга затопили сильні дощі, а метеорологи попереджають про подальші зливи протягом наступних кількох днів.

Підтоплення та зсуви є частими явищами під час сезону мусонів в Індії.

Експерти стверджують, що зміна клімату призвела до щорічних повеней, які частішають і стають більш інтенсивними.

За офіційними даними, у штаті Махараштра загинули 149 осіб, 40 з них стали жертвами масштабного зсуву ґрунту в селі Таліє на південь від Мумбаї.

За свідченнями очевидців, негода за лічені хвилини зрівняла з землею десятки будинків.

Що передувало: У штаті Махараштра на заході Індії щонайменше 110 людей загинули внаслідок зсувів та повеней, які виникли через сильні дощі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Індіяпогоданадзвичайна подія
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