Число погибших в результате наводнения в Индии возросло до 159 человек
В Индии возросло количество погибших в результате наводнений и оползней, по состоянию на воскресенье, 25 июля, она достигла по меньшей мере 159 человек.
Источник: SBS
Детали: Местные власти сообщают о 159 погибших, а также десятках пропавших без вести, которых разыскивают спасатели.
Западное побережье страны с четверга затопили сильные дожди, а метеорологи предупреждают о дальнейших ливнях в течение следующих нескольких дней.
Подтопление и оползни являются частыми явлениями во время сезона муссонов в Индии.
Эксперты утверждают, что изменение климата привело к ежегодным наводнениям, которые учащаются и становятся более интенсивными.
По официальным данным, в штате Махараштра погибли 149 человек, 40 из них стали жертвами масштабного оползня в селе Талие на юг от Мумбаи.
По свидетельствам очевидцев, непогода за считанные минуты сравняла с землей десятки домов.
Что предшествовало: В штате Махараштра на западе Индии по меньшей мере 110 человек погибли в результате оползней и наводнений, которые возникли из-за сильных дождей.