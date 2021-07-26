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Число погибших в результате наводнения в Индии возросло до 159 человек

Понедельник, 26 июля 2021, 01:31

В Индии возросло количество погибших в результате наводнений и оползней, по состоянию на воскресенье, 25 июля, она достигла по меньшей мере 159 человек.

Источник: SBS

Детали: Местные власти сообщают о 159 погибших, а также десятках пропавших без вести, которых разыскивают спасатели.

Западное побережье страны с четверга затопили сильные дожди, а метеорологи предупреждают о дальнейших ливнях в течение следующих нескольких дней.

Подтопление и оползни являются частыми явлениями во время сезона муссонов в Индии.

Эксперты утверждают, что изменение климата привело к ежегодным наводнениям, которые учащаются и становятся более интенсивными.

По официальным данным, в штате Махараштра погибли 149 человек, 40 из них стали жертвами масштабного оползня в селе Талие на юг от Мумбаи.

По свидетельствам очевидцев, непогода за считанные минуты сравняла с землей десятки домов.

Что предшествовало: В штате Махараштра на западе Индии по меньшей мере 110 человек погибли в результате оползней и наводнений, которые возникли из-за сильных дождей.

Темы: Индияпогодачрезвычайное происшествие
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