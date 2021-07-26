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Гвардійці затримали жінку-бойовика "ЛНР"

Понеділок, 26 липня 2021, 03:38

На Луганщині затримали жінку, підозрювану у причетності до незаконних збройних формувань.

Джерело: Пресцентр МВС

Дослівно: "… під час несення служби на стаціонарному блокпосту під час обов’язкової перевірки документів гвардійці обмежили пересування громадянки 1960 року народження, уродженки одного з райцентрів Луганщини.

Перевірка за допомогою бази даних підтвердила, що особа підозрюється у причетності до незаконних збройних формувань".

Деталі: 61-річну громадянку затримано та доставлено до місцевого відділу поліції.

Їй інкримінують вчинення злочину, передбаченого ст.260 Кримінального кодексу України (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Українська правда
Теми: ООСДонбасЛуганська область


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