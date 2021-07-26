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Гвардейцы задержали женщину-боевика "ЛНР"

Понедельник, 26 июля 2021, 03:38

В Луганской области задержали женщину, подозреваемую в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

Источник: Пресс-центр МВД

Дословно: "... во время несения службы на стационарном блокпосту при обязательной проверки документов гвардейцы ограничили передвижение гражданки 1960 года, уроженки одного из райцентров Луганщины.

Проверка с помощью базы данных подтвердила, что лицо подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям".

Детали: 61-летняя гражданка задержана и доставлена в местный отдел полиции.

Ей инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ст.260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Темы: ООСДонбассЛуганская область
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