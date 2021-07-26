Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гвардейцы задержали женщину-боевика "ЛНР"

Понедельник, 26 июля 2021, 03:38
Гвардейцы задержали женщину-боевика ЛНР

В Луганской области задержали женщину, подозреваемую в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

Источник: Пресс-центр МВД

Дословно: "... во время несения службы на стационарном блокпосту при обязательной проверки документов гвардейцы ограничили передвижение гражданки 1960 года, уроженки одного из райцентров Луганщины.

Проверка с помощью базы данных подтвердила, что лицо подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям".

Детали: 61-летняя гражданка задержана и доставлена в местный отдел полиции.

Ей инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ст.260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООСДонбассЛуганская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
Все новости...
Реклама: