Гвардейцы задержали женщину-боевика "ЛНР"

В Луганской области задержали женщину, подозреваемую в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

Источник: Пресс-центр МВД

Дословно: "... во время несения службы на стационарном блокпосту при обязательной проверки документов гвардейцы ограничили передвижение гражданки 1960 года, уроженки одного из райцентров Луганщины.

Проверка с помощью базы данных подтвердила, что лицо подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям".

Детали: 61-летняя гражданка задержана и доставлена в местный отдел полиции.

Ей инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ст.260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).