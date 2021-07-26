Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Україна повернулася у трійку лідерів у Європі за добовою смертністю від COVID

Понеділок, 26 липня 2021, 06:25

За добу 24 липня у світі діагностували понад 427 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індонезії, Індії, Бразилії. В Європі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія, Британія, Україна.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індонезії та Індії зафіксували понад 38 тисяч нових інфікувань, у Британії – понад 29 тисяч випадків.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Іран і Росія.

Україна серед країн світу займає 66 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 14 позицію.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Франція, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Британія, Україна.

 

За весь час пандемії вилікувались від недуги 176 767 088 осіб. Наразі нараховується майже 14 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 175 080 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: У суботу, 24 липня, в країні зафіксували 286 нових випадків коронавірусної хвороби, найбільше з них – у столиці.

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відео ЕксСБУшник організував банду, яка нападала на суддів і чиновників

фото, відеоПіраміда "B2B Jewelry": силовики провели 26 обшуків і закрили магазини

У РФ заблокували сайт Навального

В Україні оголосили штормове попередження

фото, відео На Херсонщині виявили поле конопель на понад 300 мільйонів гривень

На Донбасі через обстріли бойовиків травми і поранення отримали 7 бійців ООС

Усі новини...
коронавірус
Динаміка COVID-госпіталізацій перевищена лише в одній області
У США молодий блогер антивакцинатор помер від коронавірусу
Сенат Франції схвалив посилення обмежень для нещеплених проти Covid громадян
Останні новини
17:32
США не планують скасовувати обмеження на поїздки через штам "Дельта"
17:31
Семенченка знову відправили під арешт
17:20
Фонд гарантування звернувся до поліції і Мін'юсту через компанію-тезку
17:14
Мер Кропивницького пропонує робити щеплення в автобусах
17:07
фотоВажкоатлетка із України посіла 5 місце на Олімпіаді у Токіо
17:04
США та Росія проведуть переговори високого рівня у Женеві
16:46
Акції пов'язаних зі скейтбордингом японських компаній зросли після перемоги господарів на Іграх
16:44
Три українські фільми будуть представлені на Венеційському кінофестивалі
16:27
У Чехії розпочали кампанію вакцинації серед безхатьків
16:16
відеоМіст Патона втретє за місяць перетворився на водоспад: у Дніпро хлинула вода
Усі новини...