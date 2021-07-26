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Україна повернулася у трійку лідерів у Європі за добовою смертністю від COVID

Понеділок, 26 липня 2021, 06:25
Україна повернулася у трійку лідерів у Європі за добовою смертністю від COVID

За добу 24 липня у світі діагностували понад 427 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індонезії, Індії, Бразилії. В Європі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія, Британія, Україна.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індонезії та Індії зафіксували понад 38 тисяч нових інфікувань, у Британії – понад 29 тисяч випадків.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Іран і Росія.

Україна серед країн світу займає 66 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 14 позицію.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Франція, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Британія, Україна.

 

За весь час пандемії вилікувались від недуги 176 767 088 осіб. Наразі нараховується майже 14 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 175 080 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: У суботу, 24 липня, в країні зафіксували 286 нових випадків коронавірусної хвороби, найбільше з них – у столиці.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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