В Україні 286 нових заражень Covid та 12 смертей
Неділя, 25 липня 2021, 08:19
У суботу, 24 липня, в країні зафіксували 286 нових випадків коронавірусної хвороби, найбільше з них – у столиці.
Джерело: дані МОЗ
Деталі: Серед 286 заражених – 19 дітей.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (85), Одеській (23), Дніпропетровській (21), Львівській (19) та Запорізькій (18) областях.
Також за минулу добу було госпіталізовано – 422 хворих, одужало – 159 осіб. Хвороба забрала життя 12 людей.
Крім того, за добу було протестовано 39 404 особи.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 248 450 осіб, померли від Covid 52 847 українців.
Нагадаємо:
- 23 липня в Україні зафіксували 745 випадків Covid.
- За добу 23 липня у світі виявили ще 490 698 заражень коронавірусом, найбільше в Індонезії та Індії.
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Українська правда