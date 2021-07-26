Украина вернулась в тройку лидеров в Европе по суточной смертности от COVID
За сутки 24 июня в мире диагностировали более 427 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индонезии, Индии, Бразилии. В Европе по суточной смертности от COVID лидируют Россия, Великобритания, Украина.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: В частности, в Индонезии и Индии зафиксировали более 38 000 новых заражений, в Великобритании - более 29 000 случаев.
Далее по количеству больных в рейтинге находятся Иран и Россия.
Украина среди стран мира занимает 66 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 14 позицию.
В Европе по суточным приростом болезни лидируют Великобритания, Россия, Франция, а по суточной смертности от коронавируса - Россия, Великобритания, Украина.
За все время пандемии вылечились от недуга 176 767 088 человек. Сейчас насчитывается около 14 млн активных случаев заболевания.
С начала пандемии подтверждено 4 175 080 смертей от COVID-19.
Напомним: В субботу, 24 июля, в стране зафиксировали 286 новых случаев коронавирусной болезни, больше всего – в столице.