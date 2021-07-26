Украина вернулась в тройку лидеров в Европе по суточной смертности от COVID

За сутки 24 июня в мире диагностировали более 427 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индонезии, Индии, Бразилии. В Европе по суточной смертности от COVID лидируют Россия, Великобритания, Украина.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индонезии и Индии зафиксировали более 38 000 новых заражений, в Великобритании - более 29 000 случаев.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Иран и Россия.

Украина среди стран мира занимает 66 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 14 позицию.

В Европе по суточным приростом болезни лидируют Великобритания, Россия, Франция, а по суточной смертности от коронавируса - Россия, Великобритания, Украина.

За все время пандемии вылечились от недуга 176 767 088 человек. Сейчас насчитывается около 14 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 175 080 смертей от COVID-19.

Напомним: В субботу, 24 июля, в стране зафиксировали 286 новых случаев коронавирусной болезни, больше всего – в столице.