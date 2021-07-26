На Олімпіаді в Японії виявили 148 осіб із коронавірусом

Кількість хворих на коронавірусну хворобу на Олімпійських іграх у Токіо зросла за останню добу зі 132 до 148 осіб.

Джерело: список "позитивних" тестів на сайті Олімпіади

Деталі: За останню добу зафіксували 16 позитивних тестів. Зокрема, позитивний тест на коронавірус дали три атлети, які не є резидентами Японії.

Решта 13 хворих – персонал ігор, із них шестеро – громадяни Японії, а семеро – громадяни інших країн.

Нагадаємо: Напередодні повідомлялося, що позитивний тест на коронавірус станом на 25 липня мали 132 особи, серед яких спортсмени, тренери, члени делегація та персонал.

Олімпійські Ігри-2020 відбуваються з переносом на рік і при порожніх трибунах.