На Олімпіаді в Японії виявили 148 осіб із коронавірусом
Понеділок, 26 липня 2021, 09:39
Кількість хворих на коронавірусну хворобу на Олімпійських іграх у Токіо зросла за останню добу зі 132 до 148 осіб.
Джерело: список "позитивних" тестів на сайті Олімпіади
Деталі: За останню добу зафіксували 16 позитивних тестів. Зокрема, позитивний тест на коронавірус дали три атлети, які не є резидентами Японії.
Решта 13 хворих – персонал ігор, із них шестеро – громадяни Японії, а семеро – громадяни інших країн.
Нагадаємо: Напередодні повідомлялося, що позитивний тест на коронавірус станом на 25 липня мали 132 особи, серед яких спортсмени, тренери, члени делегація та персонал.
Олімпійські Ігри-2020 відбуваються з переносом на рік і при порожніх трибунах.