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На Олимпиаде в Японии обнаружили 148 человек с коронавирусом

Понедельник, 26 июля 2021, 09:39

Количество больных коронавирусной болезнью на Олимпийских играх в Токио выросло за последние сутки со 132 до 148 человек.

Источник: список "положительных" тестов на сайте Олимпиады 

Детали: За последние сутки зафиксировали 16 положительных тестов. В частности, положительный тест на коронавирус дали три атлета, которые не являются резидентами Японии.

Остальные 13 больных – персонал игр, из них шестеро – граждане Японии, а семеро – граждане других стран.

Напомним: Накануне сообщалось, что положительный тест на коронавирус по состоянию на 25 июля имели 132 человека, среди которых спортсмены, тренеры, члены делегаций и персонал.

Олимпийские Игры-2020 проходят с переносом в год и при пустых трибунах.

Темы: ОлимпиадакоронавирусCovid-2019эпидемияспорт
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