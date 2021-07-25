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На Олімпіаді в Токіо зросла кількість заражень коронавірусом

Неділя, 25 липня 2021, 08:56
На Олімпіаді в Токіо зросла кількість заражень коронавірусом

Тести на коронавірус вже 132 спортсменів, тренерів, членів делегацій та в інших осіб, пов'язаних з Олімпійськими іграми, виявилися позитивними.

Джерело: DW

Деталі: Вранці у неділю, 25 липня, стало відомо про 10 нових випадків інфікування Covid у осіб, пов'язаних з проведенням ігор або участю в них.

Таким чином загальна кількість людей, чий тест на коронавірус з 1 липня в рамках підготовки до Олімпіади і її проведення виявився позитивним, зросла до 132.

Нагадаємо:

Читайте також: Наші в Токіо. На скільки медалей розраховує Україна на Олімпіаді

"Українська правда" у Threads

Теми: ОлімпіадакоронавірусЯпонія
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