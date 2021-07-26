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Харлан прокомментировала поражение на Олимпиаде: Устала. Хочу пожить без сабли

Понедельник, 26 июля 2021, 09:59

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан говорит, что ее поражение в первой же схватке на Олимпиаде в Токио вызвано психологическим давлением высоких прогнозов и отсутствием соревновательной практики.

Источник: Харлан в Instagram

Прямая речь: "Разочаровала ли саму себя? Да. Чувствую ли я себя слабой? Да. Виноват ли в этом кто-то кроме меня? Нет. Мы сами хозяева своей судьбы и жизни. Сегодня я не смогла справиться именно с эмоциями… Иногда эмоции управляют нами. Сегодня так было и со мной…

"Смогу ли я заработать медаль?" , "А мне же так она НУЖНА!" "Оля, ты должна привезти ЗОЛОТУЮ медаль!", "Оля, ты сама сильная и выиграешь золото в Токио",- слышала я и не один десяток раз. Раньше все пропускала мимо ушей, сейчас все по-другому. Полтора года без соревновательной практики - видимо повлияло на меня.

Для того, чтобы чувствовать себя уверенной, мне нужно выигрывать, чувствовать соревнования, адреналин. Этого мне очень сильно не хватает. То, что было сегодня трудно назвать фехтованием. Такое бывает. Очень жаль, что сегодня именно этот день.

Сейчас я очень хочу отдохнуть… морально. Хочу пожить жизнь без сабли. Хочу просыпаться и не думать сколько дней осталось до Олимпиады. Устала…"

Детали: Харлан горячо поблагодарила своих тренеров и Национальную федерацию фехтования за то, что они сделали все возможное, чтобы ее подготовка вообще состоялась.

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Публикация от Kharlan Olga (@olgakharlan)

Что предшествовало: Украинская саблистка Ольга Харлан прекратила борьбу за медали на Олимпийских играх 2020 в Токио после боя в первом раунде. Харлан проиграла представительнице Китая Ян Хенью - 12:15.

Напомним: В Пекине-2008 Харлан стала олимпийской чемпионкой в командном сабли, из Лондона-2012 она привезла личную бронзу, а в Рио 2016 украинцы удалось завоевать сразу две награды - личное бронзу и командное серебро.

Украинская правда
Темы: Олимпиадаспорт
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