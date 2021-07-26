Світоліна здобула другу перемогу на Олімпіаді

Перша ракетка України Еліна Світоліна здобула другу перемогу в одиночному розряді на Олімпіаді в Токіо.

Джерело: btu.org.ua, sport.ua

Деталі: У поєдинку другого кола українка обіграла Айлу Томлянович з Австралії: 4-6, 6-3, 6-4.

Світоліна і Томлянович зустрілися на корті в четвертий раз. За три минулих матчі, які також виграла українка, тенісистка з Австралії взяла тільки один сет.

У третьому раунді Світоліна зіграє з Марією Саккарі з Греції (№19 у світовому рейтингу). Гречанка веде 2-1 за особистими зустрічами.

Що передувало: У першому колі Світоліна здолала Лауру Зігемунд з Німеччини.