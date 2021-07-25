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Еліна Світоліна пройшла до другого раунду олімпійського турніру в Токіо

Неділя, 25 липня 2021, 15:32
Еліна Світоліна пройшла до другого раунду олімпійського турніру в Токіо
Фото: Yomiuri Shimbun

Перша ракетка України Еліна Світоліна у матчі першого кола тенісного турніру Олімпіади в Токіо обіграла Лауру Зігемунд з Німеччини і вийшла до другого раунду.

Джерело: Суспільне

Деталі: Поєдинок між Світоліною та Зігемунд тривав 3 години 7 хвилин.

Світоліна розпочала першу партію з того, що вийшла уперед - 2:0. Після цього українка та німкеня дозволяли одна одній робити брейки, однак Світоліна втримала перевагу. У підсумку Еліна виграла перший сет з рахунком 6:3.

У другому сеті перемогу здобула Зігемунд. Причому Світоліна була близькою до того, щоб перевести гру на тай-брейк - програючи 3:5, Еліна змогла зрівняти рахунок. Проте наступні два гейми українка програла.

Вирішальний третій сет закінчився на користь української тенісистки. Світоліна вийшла уперед - 3:0, після чого відбувся обмін брейками. Українка дозволила Зігемунд зробити брейк та наблизитися на відстань одного гейму, проте перемога залишилася саме за Еліною.

 

Протягом трьох сетів Світоліна припустилася 41 невимушеної помилки, а її суперниця - 48.

У наступному колі, в 1/16 фіналу, українка зустрінеться з 28-річною австралійкою Айлою Томлянович.

Нагадаємо:

  • У перший змагальний день Олімпійських ігор у Токіо Дар’я Білодід здобула історичну нагороду для всього українського жіночого дзюдо - вона виборола "бронзу".
  • Український фехтувальник Ігор Рейзлін виборов бронзову медаль для збірної України на Олімпійских Іграх.

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"Українська правда" у Threads

Теми: спортОлімпіада
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