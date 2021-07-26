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Свитолина одержала вторую победу на Олимпиаде

Понедельник, 26 июля 2021, 11:20
Twitter Getty

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала вторую победу в одиночном разряде на Олимпиаде в Токио.

Источник: btu.org.ua, sport.ua

Детали: В поединке второго круга украинка обыграла Айлу Томлянович из Австралии: 4-6, 6-3, 6-4.

Свитолина и Томлянович встретились на корте в четвертый раз. За три прошедших матча, которые также выиграла украинка, теннисистка из Австралии взяла только один сет.

В третьем раунде Свитолина сыграет с Марией Саккаре из Греции (№19 в мировом рейтинге). Гречанка ведет 2-1 по личным встречам.

Что предшествовало: В первом круге Свитолина победила Лауру Зигемунд из Германии.

Темы: Олимпиадаспорт
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