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Фіктивні УБД: командир роти вписував підлеглих у ротацію в ООС за хабарі

Понеділок, 26 липня 2021, 13:00
Фіктивні УБД: командир роти вписував підлеглих у ротацію в ООС за хабарі
СБУ

У Дніпропетровській області затримали командира роти однієї з військових частин під час отримання хабара від підлеглого за надання статусу учасника бойових дій: капітан Збройних сил України розробив схему видачі УБД без фактичного перебування військових у районі проведення Операції Об’єднаних сил.

Джерело: Державне бюро розслідувань і Служба безпеки України

Деталі: Користуючись тим, що з жовтня 2020 року його військова частина дислокується у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі, командир роти за 40 тисяч гривень дописував у ротацію військових.

Оперативники задокументували декілька десятків військовослужбовців, які за документами мали бути на передовій лінії оборони, а насправді знаходились у себе вдома.

Капітана ЗСУ затримали "на гарячому" у місті Новомосковськ Дніпропетровської області під час отримання грошей від підлеглого військовослужбовця за те, що він буде значитись у районі проведення ООС на території Луганської та Донецької областей, однак фактично там не перебуватиме.

 

Служба безпеки України, яка здійснює оперативний супровід розслідування, повідомляє, що з жовтня 2020 року "послугами"посадовців військового гарнізону Дніпропетровщини із оформлення фіктивного УБД скористалися декілька десятків осіб.

 

Після закінчення строків відрядження до ООС військовослужбовці, які жодного дня не перебували на передовій, оформлювали собі статус учасників бойових дій із відповідними пільгами та державними виплатами.

За даними СБУ, коштувала така "послуга" 50% від щомісячної премії в 20 тисяч гривень, що встановлювалась їм на час перебування в зоні проведення ООС.

 

Командиру роти як організатору схеми слідчі ДБР повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

 

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, проводяться обшуки, встановлюється повна кількість військовослужбовців, які скористались послугами командира роти та отримали статус УБД.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСхабарЗбройні силиДніпропетровська областьДБР
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